Защитник «Вашингтона» Карлсон признан первой звездой дня в НХЛ

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон стал первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Тампы» (4:3) Карлсон принял участие во всех голах своей команды: он забросил две шайбы и отдал две результативных передачи.

Второй звездой дня стал нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон, на счету которого дубль и две голевых передачи в игре с «Вегасом» (5:1).

Третья звезда дня — форвард «Детройта» Сэм Ганье, отличившийся двумя голами в матче с «Виннипегом» (3:1).