Таблица лучших снайперов НХЛ: Мэттьюс оторвался от Овечкина на 7 шайб

Форвард «Торонто» Мэттьюс оторвался от Овечкина на 7 голов в списке лучших снайперов сезона в НХЛ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс укрепил свое лидерство в списке лучших снайперов сезона-2021/22 в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (3:6) американец забросил свою 46-ю шайбу в сезоне.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль вышел на чистое второе место благодаря 41-му голу в сезоне, забитому в игре с «Нью-Джерси» (6:3). Третье место занимает Крис Крайдер из «Рейнджерс» с 40 шайбами.

Россиянин Александр Овечкин из «Вашингтона» идет на четвертой строчке с 39 голами, отставание от лидирующего Мэттьюса составляет 7 шайб.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 46 шайб в 57 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 41 шайба в 62 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 40 шайб в 62 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 39 шайб в 61 матче

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 38 шайб в 62 матчах