Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Йоси догнал Овечкина, у лидирующего Макдэвида 90 очков

Защитник «Нэшвилла» Йоси догнал Овечкина по очкам в таблице лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси догнал нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по очкам в таблице лучших бомбардиров сезона-2021/22 в НХЛ.

На счету обоих хоккеистов по 75 очков. Овечкин опережает Йоси благодаря тому, что забросил больше шайб.

Лидером таблицы является нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который первым в сезоне достиг отметки в 90 очков. На втором месте идет одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль. У немца и форварда «Флориды» Джонатана Юбердо по 86 очков, Драйзайтль идет выше благодаря большему числу голов.

Лучшим из россиян в таблице является Кирилл Капризов, который занимает шестое место с 76 очками.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 90 (35+55) очков в 61 матче

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 86 (41+45) в 62 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 86 (21+65) в 62 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 80 (28+52) в 62 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 79 (46+33) в 57 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 76 (32+44) в 59 матчах

7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 75 (39+36) в 61 матче

8. Роман Йоси («Нэшвилл») — 75 (17+58) в 60 матчах

9. Мэттью Ткачак («Калгари») — 74 (29+45) в 62 матчах

10. Назем Кадри («Колорадо») — 74 (23+51) в 59 матчах