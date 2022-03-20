Кросби обогнал Ягра и вышел на чистое второе место по матчам за «Питтсбург» с 2 или более голами

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:1).

Для канадца эта игра стала 97-й в карьере с 2 или более заброшенными шайбами. Кросби вышел на чистое второе место по этому показателю в истории «Питтсбурга», опередив Яромира Ягра (96).

Рекорд по числу матчей с 2 или более голами в истории «Питтсбурга» принадлежит Марио Лемье (167). Россиянин Евгений Малкин (72) занимает четвертое место в списке.