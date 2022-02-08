Мэттюс забросил 30-ю шайбу в сезоне и обошел Овечкина в списке снайперов

«Торонто» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Счет стал 2:1.

В конце второго периода голом отметился нападающий Остон Мэттьюс. Для него эта шайба стала 30-й в текущем сезоне.

30 for 34 ? pic.twitter.com/xUIkSOhOw4 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 8, 2022

Мэттьюс вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов этого сезона НХЛ, опередив российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. На счету россиянина 29 голов.