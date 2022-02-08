«Оттава» обыграла «Нью-Джерси». Зуб сделал голевую передачу

«Оттава» выиграла у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Дэвилз» потерпели седьмое поражение кряду.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб сыграл 20 минут 53 секунды и отметился одной голевой передачей.

«Оттава» идет на 15-м месте в Восточной конференции, а «Нью-Джерси» — на 14-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Нью-Джерси» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Хишир — 9 (бол., Братт, Сиверсон), 11:48 — 0:1. Пол — 9 (К. Браун, Форментон), 16:51 — 1:1. Холден — 3 (Сэнфорд, Кастелич), 27:54 — 2:1. Годетт — 4 (Шабо, Тирни), 28:03 — 3:1. К. Браун — 6 (Пол, Зуб), 51:58 — 4:1.

Вратари: Мюррей — Доус.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 24 (6+6+12) — 33 (10+13+10).

Наши: Зайцев (18.54/0/+1), Зуб (20.53/1/+1) — -.

8 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.