Таблица снайперов НХЛ: Драйзайтль оформил хет-трик и оторвался от Овечкина на 8 шайб

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:0), сократил отставание от первой строчки в таблице лучших снайперов сезона.

Теперь у 26-летнего немца 54 гола, что на четыре шайбы меньше, чем у лидера — Остона Мэттьюса из «Торонто» (58 голов).

Замыкает тройку нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, у которого 50 голов.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает идти на четвертом месте с 42 шайбами. 36-летний капитан команды прервал серию из четырех матчей с голами, не забив в игре с «Торонто».

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 58 шайб в 68 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 54 шайбы в 73 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 50 шайб в 74 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 46 шайб в 71 матче

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 42 шайбы в 71 матче

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 42 шайбы в 74 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 42 шайбы в 72 матчах

8. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 39 шайб в 74 матчах