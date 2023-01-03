Сыновья Летанга и Малкина сыграли вместе в хоккей перед матчем «Питтсбург» — «Бостон»

Перед началом матча «Зимней классики» между «Питтсбургом» и «Бостоном» на льду вместе с хоккеистами появились сыновья игроков «Пингвинз» Криса Летанга и Евгения Малкина.

Алекс Летанг и Никита Малкин вместе сыграли на льду стадиона «Фенвэй». На них была надета форма «Питтсбурга». Также с ними обменялись передачами их отцы.

Now Alex Letang and Nikita Malkin are playing together ? pic.twitter.com/ofDnzTaeBC — Taylor Haase (@TaylorHaasePGH) January 1, 2023

Встреча закончилась победой «Бостона» со счетом 2:1. На последних минутах Малкин мог спасти команду от поражения, но ему не хватило доли секунды.