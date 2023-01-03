Малкину не хватило секунды, чтобы спасти «Питтсбург» от поражения в матче с «Бостоном»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в конце матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:2). 36-летний россиянин поразил ворота соперника, но сделал это спустя секунду после финальной сирены, поэтому гол не засчитали.

MALKIN IS UNABLE TO BEAT THE BUZZER pic.twitter.com/alKrRIqcFL — Mr Matthew CFB (@MrMatthewCFB) January 2, 2023

Игра прошла на открытом воздухе на стадионе «Фенвэй» в рамках «Зимней классики».

Малкин провел на льду чуть больше 21 минуты и отметился тремя бросками по воротам соперника.