Сын Майка Бэбкока завершил карьеру в 25 лет

Нападающий «Амьена» Майкл Бэбкок завершил карьеру в 25 лет, сообщает официальный сайт французского клуба. Майкл является сыном известного канадского тренера Майка Бэбкока.

В 40 матчах прошедшего регулярного чемпионата Франции Майкл забросил четыре шайбы и сделал три результативные передачи. В семи матчах плей-офф он не отметился результативными действиями. В составе клуба форвард также стал обладателем Кубка Франции.

Бэбкок-младший до перехода в «Амьен» на протяжении четырех сезонов выступал в студенческой лиге США. Игрок не был задрафтован клубами НХЛ.