«Папа танцует лучше». Сыну Малкина не понравилось зажигательное выступление Шакиры

Супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлен cын пары, cмотрящий выступление Шакиры.

На вопрос Анны, как танцует певица, Малкин-младший ответил, что его папа зажигает лучше. Шакира выступила в перерыве Супербоула.