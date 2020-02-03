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«Папа танцует лучше». Сыну Малкина не понравилось зажигательное выступление Шакиры

21:50
Евгений Малкин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгений Малкин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлен cын пары, cмотрящий выступление Шакиры.

На вопрос Анны, как танцует певица, Малкин-младший ответил, что его папа зажигает лучше. Шакира выступила в перерыве Супербоула.

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