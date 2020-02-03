«Папа танцует лучше». Сыну Малкина не понравилось зажигательное выступление Шакиры
21:50
Супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлен cын пары, cмотрящий выступление Шакиры.
На вопрос Анны, как танцует певица, Малкин-младший ответил, что его папа зажигает лучше. Шакира выступила в перерыве Супербоула.
Из Инстаграма Анны Кастеровой pic.twitter.com/Uwxg0cWb8j— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) February 3, 2020
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