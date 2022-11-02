Сын Горди Хоу прокомментировал погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Марк Хоу, сын канадского хоккеиста Горди Хоу, прокомментировал погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Знаю, если бы папа был тут, то он бы следовал за Алексом. У него были отличные отношения с Уэйном. Они с мамой ездили за ним, пока он не побил рекорд. Уверен, папа и мама были бы здесь, с Алексом, чтобы поддержать его достижение», — цитирует Хоу официальный Twitter NBC Sports Capitals.

На данный момент 37-летний россиянин занимает 3-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. На его счету 785 заброшенных шайб. Он уступает только Горди Хоу (801 гол) и Гретцки (894).