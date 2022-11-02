Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:25

Каспарайтис о Свечникове: «Это большой лидер, но сравнивать его с Овечкиным трудно»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что авторитетное издание The Athletic признало нападающего «Каролины» Андрея Свечникова лучшим хоккеистом НХЛ в октябре.

«Поздравляю Андрея. Видно, что Свечников возмужал и окреп. И еще добавлю, что он стал лидером команды. Не стоит забывать, что он молод, его пик впереди. Надеюсь, Андрей станет играть еще ярче. Это большой лидер, но сравнивать его с Овечкиным сейчас трудно», — сказал Каспарайтис «СЭ».

В октябре Свечников набрал 9 (7+2) очков в 8 матчах. Всего в сезона-2022/23 на его счету 8 заброшенных шайб и 2 результативных передачи.

Андрей Свечников
Дарюс Каспарайтис
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
0
Читайте также
Один послал Фуркада, второй замешан в обысках у Логинова. Украинский биатлон ищет нового босса
«Кормлю грудью и всегда голодная». Шарапова рассказала о своих переживаниях
СМИ назвали запрет Сунака на фрекинг подарком Путину
Медведев назвал задержанных в Уфе за теракты студентов отморозками
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Свечников признан лучшим хоккеистом НХЛ в октябре по версии The Athletic

Сын Горди Хоу прокомментировал погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 10 7 3 14
2 Рейнджерс 11 6 5 14
3 Каролина 9 6 3 13
4 Филадельфия 9 5 4 12
5 Айлендерс 10 6 4 12
6 Вашингтон 11 5 6 12
7 Питтсбург 10 4 6 10
8 Коламбус 10 3 7 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 9 1 18
2 Баффало 9 6 3 12
3 Тампа-Бэй 10 6 4 12
4 Флорида 10 5 5 11
5 Детройт 9 4 5 10
6 Монреаль 10 5 5 10
7 Торонто 10 4 6 10
8 Оттава 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 10 6 4 13
2 Виннипег 9 5 4 11
3 Миннесота 10 5 5 11
4 Чикаго 10 4 6 10
5 Колорадо 9 4 5 9
6 Аризона 9 3 6 7
7 Нэшвилл 10 3 7 7
8 Сент-Луис 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 9 2 18
2 Эдмонтон 10 7 3 14
3 Сиэтл 11 5 6 12
4 Лос-Анджелес 12 6 6 12
5 Калгари 8 5 3 10
6 Анахайм 10 3 7 7
7 Сан-Хосе 12 3 9 7
8 Ванкувер 10 2 8 6
Результаты / календарь
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
2.11 02:00
Вашингтон – Вегас
 2 : 3 ОТ
2.11 02:00
Рейнджерс – Филадельфия
 1 : 0 ОТ
2.11 02:00
Тампа-Бэй – Оттава
 4 : 3
2.11 03:00
Питтсбург – Бостон
 5 : 6 ОТ
2.11 03:00
Миннесота – Монреаль
 4 : 1
2.11 03:30
Чикаго – Айлендерс
1 : 3
2.11 03:30
Даллас – Лос-Анджелес
 5 : 2
2.11 04:00
Калгари – Сиэтл
 4 : 5
2.11 04:00
Эдмонтон – Нэшвилл
 7 : 4
2.11 05:00
Аризона – Флорида
 3 : 1
2.11 05:00
Ванкувер – Нью-Джерси
 2 : 5
2.11 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 5 : 6 Б
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 22
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 10 21
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 10 17
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 11
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 12 9
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 12 8
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 4 1.58
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

3 1.66
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости