23 сэйва Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Филадельфию»

«Торонто» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Флайерз» потерпели третье поражение подряд. «Мэйпл Лифс» прервали неудачную серию из четырех проигранных встреч.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.

«Филадельфия» занимает 9-е место в Восточной конференции, а «Торонто» — 10-е. У обеих команд по 12 очков.