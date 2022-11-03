23 сэйва Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Филадельфию»
«Торонто» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Флайерз» потерпели третье поражение подряд. «Мэйпл Лифс» прервали неудачную серию из четырех проигранных встреч.
Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.
«Филадельфия» занимает 9-е место в Восточной конференции, а «Торонто» — 10-е. У обеих команд по 12 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|10
|7
|3
|14
|2
|Рейнджерс
|11
|6
|5
|14
|3
|Каролина
|9
|6
|3
|13
|4
|Айлендерс
|10
|6
|4
|12
|5
|Филадельфия
|10
|5
|5
|12
|6
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|7
|Питтсбург
|10
|4
|6
|10
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|9
|1
|18
|2
|Баффало
|9
|6
|3
|12
|3
|Тампа-Бэй
|10
|6
|4
|12
|4
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|5
|Флорида
|10
|5
|5
|11
|6
|Детройт
|9
|4
|5
|10
|7
|Монреаль
|10
|5
|5
|10
|8
|Оттава
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|6
|4
|13
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Миннесота
|10
|5
|5
|11
|4
|Чикаго
|10
|4
|6
|10
|5
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|6
|Аризона
|9
|3
|6
|7
|7
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|8
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|9
|2
|18
|2
|Эдмонтон
|10
|7
|3
|14
|3
|Сиэтл
|11
|5
|6
|12
|4
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|12
|5
|Калгари
|8
|5
|3
|10
|6
|Анахайм
|10
|3
|7
|7
|7
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|7
|8
|Ванкувер
|10
|2
|8
|6
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8.11
|3.11
|02:00
|
Торонто – Филадельфия
|5 : 2
|3.11
|02:30
|
Баффало – Питтсбург
|6 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|22
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|10
|21
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|10
|17
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|11
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|12
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66
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