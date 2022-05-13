Свечников забросил вторую шайбу в этом Кубке Стэнли

«Каролина» отыграла одну шайбу в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона». Счет стал 2:1 в пользу «Брюинз».

В начале третьего периода голом отметился российский нападающий Андрей Свечников. Для него эта шайба стала второй в этом розыгрыше Кубке Стэнли.

Счет в серии 3-2 в пользу «Бостона».