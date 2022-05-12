Шестеркин — второй в истории российский вратарь, номинированный на «Харт Трофи»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал вторым российским голкипером в истории НХЛ, номинированным на «Харт Трофи».

Первым из российских вратарей в число номинантов попадал Сергей Бобровский. Это было в сезоне-2016/17, тогда приз получил Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), который также попал в список кандидатов на награду в этом сезоне.

В сезоне-2021/22 на «Харт Трофи» помимо Шестеркина и Макдэвида претендует форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.

«Харт Трофи» вручают хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. В сезоне-2021/22 Шестеркин принял участие в 53 матчах «Рейнджерс» в регулярном чемпионате с коэффициентом надежности 2,07, отражая в среднем 93,5 процента бросков по воротам.

Российские хоккеисты получали «Харт Трофи» шесть раз в истории НХЛ. Это трижды удавалось Александру Овечкину (2007/08, 2008/09, 2012/13), по одному разу награду завоевывали Сергей Федоров (1993/94), Евгений Малкин (2011/12) и Никита Кучеров (2018/19).