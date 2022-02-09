Андрей Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне

«Каролина» в начале третьего периода отыграла одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

Голом отметился российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. Для него эта шайба стала 17-й в текущем сезоне.

Также в этом сезоне Свечников отметился 22-ю голевыми передачами.