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Свечников в матче с «Филадельфией» забросил восьмую шайбу в сезоне. Видео

06:54
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (6:3).

21-летний россиянин забил на 45-й минуте встречи и установил окончательный счет.

На счету Свечникова 20 (8+12) очков в 19 матчах сезона.

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Сергей Разин все материалы автора
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