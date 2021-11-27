Свечников в матче с «Филадельфией» забросил восьмую шайбу в сезоне. Видео
06:54
Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (6:3).
21-летний россиянин забил на 45-й минуте встречи и установил окончательный счет.
На счету Свечникова 20 (8+12) очков в 19 матчах сезона.
Svech making things happen once again ? pic.twitter.com/as44Z7mH5U— Carolina Hurricanes (@Canes) November 26, 2021
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