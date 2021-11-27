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Василевский одержал 200-ю победу в НХЛ

06:39
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сиэтл» со счетом 3:0.

Вратарь «Латнинг» Андрей Василевский отразил 17 бросков и сделал второй шатаут в сезоне. Для 27-летнего россиянина эта победа стала 200-й в 318 матчах НХЛ.

В текущем сезоне Василевский провел 16 матчей, пропустив 34 шайбы при 92,6 процента отраженных бросков.

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Сергей Разин все материалы автора
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