Василевский одержал 200-ю победу в НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сиэтл» со счетом 3:0.

Вратарь «Латнинг» Андрей Василевский отразил 17 бросков и сделал второй шатаут в сезоне. Для 27-летнего россиянина эта победа стала 200-й в 318 матчах НХЛ.

В текущем сезоне Василевский провел 16 матчей, пропустив 34 шайбы при 92,6 процента отраженных бросков.