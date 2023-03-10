Свечников признан первой звездой матча с «Филадельфией», Кочетков — вторая звезда

Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:0).

22-летний россиянин стал автором единственного гола. Второй звездой признан вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков, отразивший все 19 бросков. Третья звезда — защитник Брент Бернс, сделавший голевую передачу.

В текущем сезоне Свечников провел 63 матча, в которых набрал 55 (32+23) очков. У 23-летнего Кочеткова четвертая игра на ноль в 20 матчах НХЛ.