Дадонов в матче с «Баффало» забросил шестую шайбу в сезоне

Форвард «Далласа» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (10:4).

33-летний россиянин забросил шайбу на 50-й минуте и сделал счет 6:3.

В текущем сезоне Дадонов провел 56 матчей, в которых набрал 23 (6+17) очка. Также после обмена из «Монреаля» форвард набрал 5 (2+3) очков в 6 играх за «Старз».