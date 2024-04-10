Свечников признан первой звездой матча «Бостон» — «Каролина». Кочетков — третья звезда

Читать «СЭ» в

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Бостон» — «Каролина» (1:4). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский форвард Андрей Свечников. 24-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

Второй звездой стал форвард Сет Джарвис, который забросил одну шайбу.

Замкнул тройку российский голкипер Петр Кочетков. 24-летний россиянин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.