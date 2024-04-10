Овечкин повторил достижение Халла, Селянне и Сан-Луи в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ, сумевшим забросить 30 шайб в регулярном чемпионате НХЛ в возрасте 38 и более лет.

Россиянин забросил победную шайбу в матче «Кэпиталз» против «Детройта» (2:1) 10 апреля.

Ранее 30+ шайб за регулярный чемпионат после наступления 38-летия по разу забрасывали Бретт Халл, Теему Селянне и Мартен Сан-Луи. Дважды подобным достижением отметился Джонни Буцик. Трижды — Горди Хоу.

Всего в текущем сезоне в активе Овечкина 63 (30+33) набранных очка.