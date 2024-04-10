«Каролина» победила «Бостон». Кочетков сделал 22 сэйва

«Каролина» на выезде выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Харрикейнз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий гостей Андрей Свечников забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его признали первой звездой встречи. Теперь у 24-летнего форварда 49 (19+30) очков.

Голкипер Петр Кочетков отразил 22 из 23 бросков по своим воротам и стал третьей звездой матча.

«Каролина» набрала 107 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 3-й строчке — 107.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Каролина» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Свечников — 19 (Мартинук, Слэвин), 30:55 — 0:1. Терявяйнен — 23 (Свечников, Слэвин), 33:05 — 0:2. Макэвой — 12 (Лауко), 36:56 — 1:2. Гюнцель — 29, 50:14 — 1:3. Джарвис — 30 (мен., Шей, Стаал), 53:22 — 1:4.

Вратари: Суэймен — Кочетков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 23 (4+6+13) — 26 (4+15+7).

Наши: — - Кузнецов (13.32/0/0), Орлов (20.05/2/0), Свечников (15.06/4/+2).

10 апреля. Бостон. TD Garden.