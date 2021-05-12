Нападающий юниорской сборной России Федор Свечков поделился ожиданиями от предстоящего драфта НХЛ, на котором ему прогнозируют выбор в первом раунде.

— Когда приезжаешь на такой турнир играть за сборную, то не думаешь про драфт. Да, весь год о нем ходит много разговоров. Но на ЮЧМ ты не думаешь: «Сейчас вот обыграю двоих! Покажу, как я в порядке и меня задрафтуют!» Просто выходишь играть за страну, за родителей, которые смотрят матчи ночью, за друзей, за болельщиков.

— Кто-нибудь из скаутов пытался поговорить с тобой по ходу турнира или все контакты были ограничены?

— В Плейно, когда мы играли в четвертьфинале с белорусами, была очень интересная картина — на трибунах было всего 150 мест и все они были заняты скаутами. В НХЛ команд столько нет, сколько там было скаутов. Нам было запрещено контактировать с ними из-за коронавирусных мер — только WhatsApp, интернет. Они в основном пишут. Может быть, по ходу турнира с кем-то и связывались. По крайней мере, мне никто не писал.

— Насколько для тебя вообще принципиально уйти как можно выше на драфте? Кому-то хочется быть выбранным, как можно раньше, некоторые вообще не обращают внимания на это и говорят, что важнее попасть в правильную систему.

— У меня нет цели уйти как можно выше. Тоже придерживаюсь второй позиции — хочется попасть в систему, которая выбрала тебя осознанно, будет тебя ждать и готова помочь в развитии.

(Иван Богун)

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