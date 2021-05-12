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Плей-офф НХЛ в Северном дивизионе стартует 19 мая

16:36
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Плей-офф в Северном дивизионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начнется 19 мая, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн в Twitter.

По информации источника, в этот день стартует хотя бы одна из запланированных серий.

Победителем Северного дивизиона стал «Торонто», который в первом раунде сыграет с «Монреалем». Вторая пара — «Эдмонтон» — «Виннипег».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/PierreVLeBrun/status/1392446709058490368

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