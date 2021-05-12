Плей-офф НХЛ в Северном дивизионе стартует 19 мая
16:36
Плей-офф в Северном дивизионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начнется 19 мая, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн в Twitter.
По информации источника, в этот день стартует хотя бы одна из запланированных серий.
Победителем Северного дивизиона стал «Торонто», который в первом раунде сыграет с «Монреалем». Вторая пара — «Эдмонтон» — «Виннипег».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/PierreVLeBrun/status/1392446709058490368
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