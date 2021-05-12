Плей-офф НХЛ в Северном дивизионе стартует 19 мая

Плей-офф в Северном дивизионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начнется 19 мая, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн в Twitter.

По информации источника, в этот день стартует хотя бы одна из запланированных серий.

North Division playoffs expected to start next Wednesday, May 19, at least for one of the series.



Jets-Oilers, bring on the old Smythe Division playoffs.

Habs-Leafs for the first time since 1979 — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) May 12, 2021

Победителем Северного дивизиона стал «Торонто», который в первом раунде сыграет с «Монреалем». Вторая пара — «Эдмонтон» — «Виннипег».