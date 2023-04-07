Форвард «Вегаса» Стивенсон: «Барбашев — отличное дополнение для нашей команды»
Форвард «Вегаса» Чендлер Стивенсон поделился впечатлениями от игры форварда Ивана Барбашева после матча с «Лос-Анджелесом» (6:2).
«Барби — отличное дополнение для нас. С тех пор, как он приехал сюда, он стал играть солиднее. Он получает много шайб, может завершать и играть, у него много терпения. Вы знаете, что вы получите от него», — приводит слова Стивенсона официальный сайт НХЛ.
Барбашев в матче с «Кингз» набрал 2 (1+1) очка. В текущем сезоне на его счету 15 (6+9) очков в 20 матчах за «Вегас».
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|И
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|50
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|2
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|79
|50
|29
|108
|3
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|79
|46
|33
|104
|4
|Айлендерс
|79
|40
|39
|89
|5
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|79
|39
|40
|88
|6
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|78
|34
|44
|77
|7
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|78
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|И
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|Бостон
|78
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|127
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|78
|46
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|3
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|77
|38
|39
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|6
|Оттава
|79
|37
|42
|81
|7
|Детройт
|78
|35
|43
|80
|8
|Монреаль
|79
|31
|48
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|77
|47
|30
|100
|2
|Даллас
|78
|43
|35
|100
|3
|Миннесота
|78
|44
|34
|98
|4
|Виннипег
|78
|43
|35
|89
|5
|Нэшвилл
|78
|40
|38
|88
|6
|Сент-Луис
|79
|37
|42
|81
|7
|Аризона
|79
|27
|52
|67
|8
|Чикаго
|78
|25
|53
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|79
|49
|30
|106
|2
|Эдмонтон
|79
|47
|32
|103
|3
|Лос-Анджелес
|79
|45
|34
|100
|4
|Сиэтл
|78
|44
|34
|96
|5
|Калгари
|79
|37
|42
|89
|6
|Ванкувер
|78
|35
|43
|77
|7
|Сан-Хосе
|78
|22
|56
|60
|8
|Анахайм
|78
|23
|55
|56
Результаты / календарь
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12.04
|7.04
|02:00
|
Флорида – Оттава
|7 : 2
|7.04
|02:00
|
Детройт – Баффало
|6 : 7 Б
|7.04
|02:00
|
Питтсбург – Миннесота
|4 : 1
|7.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|8 : 1
|7.04
|02:00
|
Бостон – Торонто
|2 : 1 ОТ
|7.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|6 : 2
|7.04
|02:30
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|6 : 1
|7.04
|03:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
|7.04
|03:00
|
Нэшвилл – Каролина
|3 : 0
|7.04
|03:30
|
Даллас – Филадельфия
|4 : 1
|7.04
|05:00
|
Ванкувер – Чикаго
|3 : 0
|7.04
|05:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|5 : 2
|7.04
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|
Сан-Хосе – Колорадо
|2 : 6
|7.04
|05:30
|
Сиэтл – Аризона
|4 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|148
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|123
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|79
|108
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|78
|57
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|77
|52
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|34
|2.20
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