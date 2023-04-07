Томпсон забросил 45-ю шайбу за «Баффало» в сезоне — это лучший результат со времен Могильного и Лафонтейна в 1993 году
«Баффало» в гостях обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:6. В составе «Сэйбрз» отметился Тэйдж Томпсон.
Для 25-летнего форварда шайба стала 45-й в этом сезоне. Томпсон показал лучший результат «Баффало» со времен Александра Могильного (76 шайб) и Пэта Лафонтейна (53) в сезоне-1992/93.
Всего на счету Томпсона 92 (45+47) очка в 74 матчах этого сезона.
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12.04
|7.04
|02:00
|
Флорида – Оттава
|7 : 2
|7.04
|02:00
|
Детройт – Баффало
|6 : 7 Б
|7.04
|02:00
|
Питтсбург – Миннесота
|4 : 1
|7.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|8 : 1
|7.04
|02:00
|
Бостон – Торонто
|2 : 1 ОТ
|7.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|6 : 2
|7.04
|02:30
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|6 : 1
|7.04
|03:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
|7.04
|03:00
|
Нэшвилл – Каролина
|3 : 0
|7.04
|03:30
|
Даллас – Филадельфия
|4 : 1
|7.04
|05:00
|
Ванкувер – Чикаго
|3 : 0
|7.04
|05:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|5 : 2
|7.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|2 : 6
|7.04
|05:30
|
Сиэтл – Аризона
|4 : 2
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