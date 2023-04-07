Томпсон забросил 45-ю шайбу за «Баффало» в сезоне — это лучший результат со времен Могильного и Лафонтейна в 1993 году

«Баффало» в гостях обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:6. В составе «Сэйбрз» отметился Тэйдж Томпсон.

Для 25-летнего форварда шайба стала 45-й в этом сезоне. Томпсон показал лучший результат «Баффало» со времен Александра Могильного (76 шайб) и Пэта Лафонтейна (53) в сезоне-1992/93.

Всего на счету Томпсона 92 (45+47) очка в 74 матчах этого сезона.