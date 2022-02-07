Зайцев восстановился после травмы и может сыграть с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит порадовался возвращению в состав команды российского защитника Никиты Зайцева, который не играл с 16 декабря из-за травмы пятки.

«Зайцев, Коннор Браун, Дилан Гэмбрелл восстановились после своих повреждений и, скорее всего, сыграют уже сегодня против «Нью-Джерси». то очень приятная новость, поскольку нас ждет крайне непростая неделя», — цитирует тренера сайт НХЛ.

Россиянин до травмы набрал 2 (1+1) очка в 22 матчах и проводил на льду 18:32 (включая 2:24 в меньшинстве) — это четвертый результат среди основных защитников «Сенаторов».