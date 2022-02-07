«Бостон» и «Рейнджерс» являются основными претендентами на Джей Ти Миллера

«Ванкувер» еще не определился, станет ли обменивать в дедлайн нападающего Джей Ти Миллера. Если клуб все же решит расстаться с игроком, то основными претендентами на американца являются «Бостон» и «Рейнджерс», сообщает The Province.

Контракт Миллера с кэпхитом 5,25 миллиона долларов истекает после окончания сезона-2022/23.

В нынешнем регулярном чемпионате форвард набрал 44 (15+29) очка в 42 встречах.