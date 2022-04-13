Сорокин установил личный рекорд по сейвам за матч в НХЛ

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграли «Питтсбург» со счетом 5:4.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 43 броска и установил личный рекорд по сейвам за матч.

В текущем сезоне Сорокин провел 60 матчей, 6 раз сыграв на ноль, и пропустил 102 шайбы при 92,7 процента отраженных бросков.