«Тампа» проиграла в 5 из 6 последних матчей в НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Далласу» (0:1).

Для «Лайтнинг» это поражение стало пятым в последних шести матчах — ранее они уступили «Бостону» (1:2 ОТ), «Вашингтону» (3:4), «Торонто» (2:6) и «Монреалю» (4:5 Б).

«Тампа» с 96 очками в 73 играх занимает пятое место в Восточной конференции.