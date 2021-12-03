Сорокин признан третьей звездой матча против «Сан-Хосе»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:2 ОТ).

26-летний россиянин отразил 33 броска по воротам. Первой звездой матча признан защитник «Шаркс» Эрик Карлссон, вторая звезда — его одноклубник форвард Ник Бонино.

В текущем сезоне Сорокин провел 14 матчей, трижды сыграв на ноль и пропустив 32 шайбы с 92,9 процента отраженных бросков.