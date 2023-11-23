Сорокин признан третьей звездой матча «Айлендерс» — «Филадельфия»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Филадельфия» (3:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский голкипер Илья Сорокин. 28-летний россиянин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Пьер Энгвалль, который отметился двумя голевыми передачами. Возглавил тройку форвард Брок Нельсон, забросивший две шайбы.