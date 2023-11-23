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Сегодня, 06:54

Сорокин признан третьей звездой матча «Айлендерс» — «Филадельфия»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Филадельфия» (3:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский голкипер Илья Сорокин. 28-летний россиянин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Пьер Энгвалль, который отметился двумя голевыми передачами. Возглавил тройку форвард Брок Нельсон, забросивший две шайбы.

Брок Нельсон
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
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НХЛ: «Вашингтон» победил «Баффало», «Питтсбург» проиграл «Рейнджерс». Расписание матчей 23 ноября
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 17 13 4 27
2 Вашингтон 16 10 6 22
3 Каролина 18 11 7 22
4 Филадельфия 19 10 9 21
5 Айлендерс 18 7 11 19
6 Питтсбург 18 9 9 18
7 Нью-Джерси 17 8 9 17
8 Коламбус 20 5 15 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 18 14 4 31
2 Флорида 19 12 7 25
3 Тампа-Бэй 20 9 11 23
4 Торонто 17 10 7 22
5 Детройт 18 9 9 21
6 Баффало 19 8 11 18
7 Оттава 15 8 7 16
8 Монреаль 18 7 11 16
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 17 12 5 25
2 Виннипег 18 11 7 24
3 Колорадо 17 11 6 22
4 Сент-Луис 17 9 8 19
5 Аризона 18 8 10 18
6 Нэшвилл 17 7 10 14
7 Миннесота 17 5 12 14
8 Чикаго 17 5 12 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 19 13 6 28
2 Ванкувер 19 13 6 27
3 Лос-Анджелес 17 11 6 25
4 Сиэтл 20 7 13 19
5 Анахайм 18 9 9 18
6 Калгари 18 7 11 17
7 Эдмонтон 18 5 13 11
8 Сан-Хосе 18 3 15 7
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Тампа-Бэй – Виннипег
 2 : 3 ОТ
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Флорида – Бостон
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Детройт – Нью-Джерси
 4 : 0
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Вашингтон – Баффало
 4 : 3 ОТ
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Каролина – Эдмонтон
 6 : 3
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Коламбус – Чикаго
 7 : 3
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Айлендерс – Филадельфия
 3 : 2
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Аризона – Сент-Луис
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