Сорокин признан третьей звездой матча «Айлендерс» — «Филадельфия»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Филадельфия» (3:2). Все трое были выбраны из состава победителей.
Третьей звездой встречи признан российский голкипер Илья Сорокин. 28-летний россиянин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал нападающий Пьер Энгвалль, который отметился двумя голевыми передачами. Возглавил тройку форвард Брок Нельсон, забросивший две шайбы.
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|3
|Каролина
|18
|11
|7
|22
|4
|Филадельфия
|19
|10
|9
|21
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|19
|6
|Питтсбург
|18
|9
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|18
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|8
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|1
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|17
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|25
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|18
|11
|7
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|3
|Колорадо
|17
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|6
|22
|4
|Сент-Луис
|17
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|8
|19
|5
|Аризона
|18
|8
|10
|18
|6
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|17
|7
|10
|14
|7
|Миннесота
|17
|5
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|14
|8
|Чикаго
|17
|5
|12
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|13
|6
|28
|2
|Ванкувер
|19
|13
|6
|27
|3
|Лос-Анджелес
|17
|11
|6
|25
|4
|Сиэтл
|20
|7
|13
|19
|5
|Анахайм
|18
|9
|9
|18
|6
|Калгари
|18
|7
|11
|17
|7
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|18
|5
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|11
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|Сан-Хосе
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|7
Результаты / календарь
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|23.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|23.11
|03:00
|
Флорида – Бостон
|1 : 3
|23.11
|03:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|0 : 1
|23.11
|03:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|4 : 0
|23.11
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|4 : 3 ОТ
|23.11
|03:00
|
Каролина – Эдмонтон
|6 : 3
|23.11
|03:00
|
Коламбус – Чикаго
|7 : 3
|23.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 2
|23.11
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|- : -
|23.11
|05:00
|
Нэшвилл – Калгари
|- : -
|23.11
|05:30
|
Даллас – Вегас
|- : -
|23.11
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|23.11
|06:00
|
Колорадо – Ванкувер
|- : -
|23.11
|06:00
|
Анахайм – Монреаль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|19
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|19
|29
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|18
|29
|И
|Г
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|18
|14
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|19
|13
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|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7
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