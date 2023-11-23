«Айлендерс» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

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«Айлендерс» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Островитяне» прервали пятиматчевую победную серию «Флайерз».

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи