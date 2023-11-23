«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Россиские нападающий Никита Кучеров и Владислав Наместников отметились голевыми передачами.

«Виннипег» с 24 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Тампа2 идет на 4-й строчке в Восточной конференции — 23 очка.