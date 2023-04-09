Сорокин признан первой звездой матча с «Филадельфией»
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:0).
27-летний россиянин отразил все 27 бросков по воротам. Второй звездой признан форвард Бо Хорват, сделавший две результативные передачи. Третья звезда — защитник Ноа Добсон, у которого также два ассиста.
В текущем сезоне Сорокин провел 60 матчей, шесть раз сыграв на ноль и пропустив 135 шайб при 92,5 процента отраженных бросков.
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|9.04
|00:30
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Аризона – Анахайм
|5 : 4 ОТ
|9.04
|02:00
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Торонто – Монреаль
|- : -
|9.04
|02:00
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Оттава – Тампа-Бэй
|- : -
|9.04
|02:00
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Вашингтон – Флорида
|2 : 4
|9.04
|02:00
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Коламбус – Рейнджерс
|- : -
|9.04
|02:00
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Виннипег – Нэшвилл
|2 : 0
|9.04
|02:30
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Айлендерс – Филадельфия
|- : -
|9.04
|03:00
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Бостон – Нью-Джерси
|- : -
|9.04
|03:00
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Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|9.04
|05:00
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Ванкувер – Калгари
|- : -
|9.04
|05:00
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Сиэтл – Чикаго
|- : -
|9.04
|05:30
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Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
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