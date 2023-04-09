Сорокин признан первой звездой матча с «Филадельфией»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:0).

27-летний россиянин отразил все 27 бросков по воротам. Второй звездой признан форвард Бо Хорват, сделавший две результативные передачи. Третья звезда — защитник Ноа Добсон, у которого также два ассиста.

В текущем сезоне Сорокин провел 60 матчей, шесть раз сыграв на ноль и пропустив 135 шайб при 92,5 процента отраженных бросков.