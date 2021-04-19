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Сорокин признан первой звездой матча с «Филадельфией»

04:18
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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:0 ОТ).

Россиянин отразил все 30 бросков по своим воротам. Второй звездой встречи стал голкипер «Флайерз» Брайан Эллиот, третья звезда — автор единственной шайбы Ник Ледди.

После этого матча «Айлендерс» с 60 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 47 очками — на шестой строчке.

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