Сорокин признан первой звездой матча с «Филадельфией»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:0 ОТ).

Россиянин отразил все 30 бросков по своим воротам. Второй звездой встречи стал голкипер «Флайерз» Брайан Эллиот, третья звезда — автор единственной шайбы Ник Ледди.