Сорокин признан первой звездой матча с «Филадельфией»
04:18
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:0 ОТ).
Россиянин отразил все 30 бросков по своим воротам. Второй звездой встречи стал голкипер «Флайерз» Брайан Эллиот, третья звезда — автор единственной шайбы Ник Ледди.
После этого матча «Айлендерс» с 60 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 47 очками — на шестой строчке.
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