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НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и трансляции матчей 18 и 19 апреля

18:00
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Вечером 18 апреля и ночью на 19-е пройдут матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Бостоном» и другие встречи.

18 апреля

«Бостон» — «Вашингтон» (19.00 — по мск)

«Баффало» — «Питтсбург» (22.00)

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (22.00)

«Анахайм» — «Вегас» (23.00)

19 апреля

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс» (01.30)

«Ванкувер» — «Торонто» (02.00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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