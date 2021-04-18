НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и трансляции матчей 18 и 19 апреля
18:00
Вечером 18 апреля и ночью на 19-е пройдут матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Бостоном» и другие встречи.
18 апреля
«Бостон» — «Вашингтон» (19.00 — по мск)
«Баффало» — «Питтсбург» (22.00)
«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (22.00)
19 апреля
«Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс» (01.30)
«Ванкувер» — «Торонто» (02.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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