Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Эдмонтон»

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Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:1).

28-летний вратарь отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

Второй звездой матча стал нападающий «Айлендерс» Бо Хорват, забивший один гол. Третьей звездой признан форвард нью-йоркской команды Симон Хольмстрем, набравший 1 (1+0) очко.