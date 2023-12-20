«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

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«Тампа-Бэй» дома с крупным счетом обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

За «Лайтнинг» отличились Майкл Эйссимонт, Тайлер Мотт, Никита Кучеров, оформивший дубль, Хайдн Флери и Ник Пол. У «Блюз» забил Джастин Фолк.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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