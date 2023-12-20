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Сегодня, 06:55

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Тампа-Бэй» дома с крупным счетом обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

За «Лайтнинг» отличились Майкл Эйссимонт, Тайлер Мотт, Никита Кучеров, оформивший дубль, Хайдн Флери и Ник Пол. У «Блюз» забил Джастин Фолк.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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ХК Сент-Луис Блюз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 30 22 8 45
2 Филадельфия 31 18 13 39
3 Айлендерс 31 15 16 38
4 Каролина 32 17 15 37
5 Вашингтон 28 15 13 34
6 Нью-Джерси 30 16 14 34
7 Питтсбург 30 14 16 31
8 Коламбус 33 11 22 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 19 11 44
2 Торонто 29 16 13 38
3 Флорида 31 18 13 38
4 Тампа-Бэй 33 15 18 35
5 Детройт 31 15 16 34
6 Монреаль 31 14 17 32
7 Баффало 33 13 20 29
8 Оттава 26 11 15 22
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 30 18 12 40
2 Колорадо 31 19 12 40
3 Виннипег 30 18 12 39
4 Нэшвилл 32 18 14 36
5 Аризона 30 15 15 32
6 Сент-Луис 31 15 16 31
7 Миннесота 30 13 17 30
8 Чикаго 30 9 21 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 21 12 47
2 Ванкувер 33 22 11 46
3 Лос-Анджелес 27 17 10 38
4 Калгари 32 13 19 31
5 Сиэтл 33 10 23 29
6 Эдмонтон 29 13 16 27
7 Анахайм 31 12 19 24
8 Сан-Хосе 31 9 22 21
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20.12 03:00
Тампа-Бэй – Сент-Луис
 6 : 1
20.12 03:00
Торонто – Рейнджерс
2 : 5
20.12 03:00
Нью-Джерси – Филадельфия
 2 : 3 ОТ
20.12 03:00
Каролина – Вегас
 6 : 3
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Бостон – Миннесота
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Айлендерс – Эдмонтон
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 32 54
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 31 47
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 33 44
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 28 25
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 33 23
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 32 22
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 15 1.93
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 20 2.01

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