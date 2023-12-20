«Ванкувер» победил «Нэшвилл». Михеев сделал две голевые передачи
«Ванкувер» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кэнакс» прервали четырехматчевую победную серию «Предаторз».
Российский форвард Илья Михеев сделал две голевые передачи.
«Ванкувер» набрал 46 очков и занимает 2-е место в Западаной конференции. «Нэшвилл» располагается на 7-й строчке — 36 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Голы: Петтерссон — 13 (Михеев, Сутер), 16:38 — 0:1. Оман — 1, 17:09 — 0:2. Лозон — 3 (Евангелиста, Новак), 34:23 — 1:2. Хегландер — 10 (Хьюз, Гронек), 34:38 — 1:3. Сутер — 5 (Михеев, Петтерссон), 35:24 — 1:4. Блюгерс — 4 (Хьюз), 41:16 — 1:5. Гласс — 1 (Смит), 59:48 — 2:5.
Вратари: Сарос (Ланкинен, 41:16) — Десмит.
Штраф: 26 — 4.
Броски: 28 (7+11+10) — 36 (10+11+15).
Наши: Тренин (16.00/0/-1) — Задоров (20.11/0/0), Михеев (14.17/2/+2).
20 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|30
|22
|8
|45
|2
|Филадельфия
|31
|18
|13
|39
|3
|Айлендерс
|31
|15
|16
|38
|4
|Каролина
|32
|17
|15
|37
|5
|Вашингтон
|28
|15
|13
|34
|6
|Нью-Джерси
|30
|16
|14
|34
|7
|Питтсбург
|30
|14
|16
|31
|8
|Коламбус
|33
|11
|22
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|19
|11
|44
|2
|Торонто
|29
|16
|13
|38
|3
|Флорида
|31
|18
|13
|38
|4
|Тампа-Бэй
|33
|15
|18
|35
|5
|Детройт
|31
|15
|16
|34
|6
|Монреаль
|31
|14
|17
|32
|7
|Баффало
|33
|13
|20
|29
|8
|Оттава
|26
|11
|15
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|30
|18
|12
|40
|2
|Колорадо
|31
|19
|12
|40
|3
|Виннипег
|30
|18
|12
|39
|4
|Нэшвилл
|32
|18
|14
|36
|5
|Аризона
|30
|15
|15
|32
|6
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|7
|Миннесота
|30
|13
|17
|30
|8
|Чикаго
|30
|9
|21
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|21
|12
|47
|2
|Ванкувер
|33
|22
|11
|46
|3
|Лос-Анджелес
|27
|17
|10
|38
|4
|Калгари
|32
|13
|19
|31
|5
|Сиэтл
|33
|10
|23
|29
|6
|Эдмонтон
|29
|13
|16
|27
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|24
|8
|Сан-Хосе
|31
|9
|22
|21
|20.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|6 : 1
|20.12
|03:00
|
Торонто – Рейнджерс
|2 : 5
|20.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|20.12
|03:00
|
Каролина – Вегас
|6 : 3
|20.12
|03:00
|
Бостон – Миннесота
|3 : 4 ОТ
|20.12
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|4 : 9
|20.12
|03:30
|
Айлендерс – Эдмонтон
|3 : 1
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|2 : 5
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|- : -
|20.12
|05:00
|
Аризона – Оттава
|- : -
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|54
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|31
|47
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|33
|44
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|28
|25
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|33
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|22
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|20
|2.01