НХЛ возобновила формат драфта на Матче звезд

НХЛ приняла решение вернуть формат драфта на Матче звезд, сообщает пресс-служба лиги. Таким образом, капитаны команд будут выбирать игроков самостоятельно.

Матч звезд НХЛ-2024 пройдет с 1 по 3 февраля в Торонто (Канада). НХЛ выберет 32 игрока, по одному из каждого клуба лиги, и еще 12 — которые будут отобраны с помощью голосования. НХЛ также выберет капитанов, которые соберут четыре команды для турнира в формате «3 на 3».

Драфт на Матчах звезд НХЛ проводился в 2011, 2012 и 2015 годах.