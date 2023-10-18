Славин делит первое место с Марком Хоу по количеству голов в меньшинстве в истории «Каролины»

Защитник «Каролины» Джейкоб Славин отличился голом в меньшинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Как сообщает сайт НХЛ, 29-летний хоккеист забросил свою четвертую шайбу в меньшинстве. Он сравнялся с рекордсменом клуба Марком Хоу по количеству голов, забитых защитниками в меньшинстве за всю историю клуба.

Славин играет за «Каролину» с 2015 года.