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«Колорадо» на выезде обыграл «Сиэтл». Ничушкин забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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18 октября. «Сиэтл» — «Колорадо» — 1:4.
Фото USA Today Sports

«Сиэтл» на своем льду проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

В составе победителей одну шайбу забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Голкипер Александр Георгиев отразил 37 из 38 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Колорадо» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Ямамото — 1 (Данн), 15:09 — 1:0. Лехконен — 1, 23:50 — 1:1. О`Коннор — 1 (мен., Макар, Тэйвз), 31:50 — 1:2. Рантанен — 3 (Жирар, Кольяно), 53:45 — 1:3. Ничушкин — 1 (мен., п.в.), 56:46 — 1:4.

Вратари: Грубауэр (56:25 — 56:46) — Георгиев.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 38 (16+14+8) — 28 (9+5+14).

Наши: — - Ничушкин (21.36/3/+2).

18 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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