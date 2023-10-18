«Колорадо» на выезде обыграл «Сиэтл». Ничушкин забросил одну шайбу
«Сиэтл» на своем льду проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.
В составе победителей одну шайбу забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Голкипер Александр Георгиев отразил 37 из 38 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Колорадо» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы: Ямамото — 1 (Данн), 15:09 — 1:0. Лехконен — 1, 23:50 — 1:1. О`Коннор — 1 (мен., Макар, Тэйвз), 31:50 — 1:2. Рантанен — 3 (Жирар, Кольяно), 53:45 — 1:3. Ничушкин — 1 (мен., п.в.), 56:46 — 1:4.
Вратари: Грубауэр (56:25 — 56:46) — Георгиев.
Штраф: 11 — 15.
Броски: 38 (16+14+8) — 28 (9+5+14).
Наши: — - Ничушкин (21.36/3/+2).
18 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|4
|3
|1
|6
|2
|Айлендерс
|2
|2
|0
|4
|3
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|4
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|5
|Филадельфия
|3
|2
|1
|4
|6
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|3
|7
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|4
|3
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|6
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|3
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|3
|3
|0
|6
|2
|Миннесота
|3
|2
|1
|4
|3
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|4
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|5
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|6
|Виннипег
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Нэшвилл
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Ванкувер
|3
|2
|1
|4
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|3
|4
|Калгари
|3
|1
|2
|3
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Эдмонтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|1
|8
|Сиэтл
|4
|0
|4
|1
|18.10
|01:00
|
Филадельфия – Ванкувер
|2 : 0
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|2 : 5
|18.10
|02:30
|
Айлендерс – Аризона
|1 : 0
|18.10
|02:30
|
Баффало – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|18.10
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|1 : 6
|18.10
|03:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|1 : 5
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|1 : 4
|18.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Каролина
|3 : 6
|18.10
|05:30
|
Вегас – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|3
|7
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|3
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Брэндон Хагель
Тампа-Бэй
|4
|4
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|3
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Маккензи Блэквуд
Сан-Хосе
|1
|0.92
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92