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Сегодня, 08:39

Слафковски: «Я мечтал сыграть в НХЛ, и вот это случилось»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Монреаля» Юрай Слафковски прокомментировал дебютную игру в НХЛ против «Торонто» (4:3).

«В это трудно поверить. Моя первая игра в НХЛ. Играть против Остона Мэтьюса, одного из моих любимых игроков, на играх которого я вырос. Я мечтал сыграть в НХЛ, и вот это случилось. И выиграть так, как мы это сделали, в самой концовке, — лучше не придумать», — приводит слова Слафковски официальный сайт НХЛ.

18-летний словак был выбран под первым номером на драфте НХЛ-2022. В матче с «Мэйпл Ливз» форвард дебютировал в лиге.

НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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