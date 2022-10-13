Слафковски: «Я мечтал сыграть в НХЛ, и вот это случилось»

Форвард «Монреаля» Юрай Слафковски прокомментировал дебютную игру в НХЛ против «Торонто» (4:3).

«В это трудно поверить. Моя первая игра в НХЛ. Играть против Остона Мэтьюса, одного из моих любимых игроков, на играх которого я вырос. Я мечтал сыграть в НХЛ, и вот это случилось. И выиграть так, как мы это сделали, в самой концовке, — лучше не придумать», — приводит слова Слафковски официальный сайт НХЛ.

18-летний словак был выбран под первым номером на драфте НХЛ-2022. В матче с «Мэйпл Ливз» форвард дебютировал в лиге.