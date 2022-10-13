Тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Бостона»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:5).

«Мы немного отставали в первом периоде, в первой половине игры. Во втором периоде и даже в третьем мы продолжили натиск, но когда уступаешь со счетом 0:3, будет тяжело каждую ночь выигрывать матчи», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.