Скончался семикратный обладатель Кубка Стэнли Жан-Ги Тальбо

Канадский хоккеист Жан-Ги Тальбо скончался в возрасте 91 года.

Тальбо выступал за такие клубы, как «Детройт», «Сент-Луис», «Миннесота», «Норт Старз», «Баффало» и «Монреаль», вместе с которым семь раз становился обладателем Кубка Стэнли (1956-60, 1965, 1966). В «Канадиенс» он играл под 17-м номером, взятым в честь бывшего защитника команды Кена Риэрдона.

Также канадец семь раз принимал участие в Матчах всех звезд НХЛ.

После завершения игровой карьеры в 1971 году Тальбо работал тренером — он возглавлял «Сент-Луис» и «Рейнджерс».