Новиков: «Такие хоккеисты, как Бучневич, достойны только самого большого уважения к себе»

Российский тренер Юрий Новиков прокомментировал игру нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича в сезоне-2023/24.

«Такие хоккеисты, как Павел, достойны только самого большого уважения к себе. Они не настолько раскручены, как более звездные игроки, и вынуждены постоянно что-то доказывать в каждой игре, а это очень тяжело. У них нет права на ошибку, как у других», — цитирует Новикова RT.

В сезоне-2023/24 Бучневич сыграл 54 матча, в которых набрал 46 (22+24) очков.

«Сент-Луис» занимает 8-е место в Западной конференции НХЛ, набрав 62 очка в 56 играх.

24 февраля «музыканты» приедут в гости к «Детройту». Матч пройдет на стадионе «Литтл Сизарс-Арена». Начало — в 20.00 мск.