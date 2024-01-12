Скаут «Каролины»: «Нашему владельцу плевать, откуда игрок: из России или из Папуа — Новой Гвинеи»

Российский скаут «Каролины» Олег Смирнов рассказал, почему клуб стал активно драфтовать россиян в последние несколько лет.

— Когда у «Харрикейнз» начался русский вектор на драфте?

— Думаю, когда мы заполучили Андрея Свечникова. Не скажу, что клуб решил собирать россиян вокруг него, просто поняли, что наш рынок толком не охвачен и этим нужно воспользоваться.

Наш владелец Том Дандон — настоящий мужик из Техаса, который создал себя сам. Он хочет постоянно побеждать, в чем бы ни участвовал. Ему наплевать, откуда будет хоккеист: из Папуа — Новой Гвинеи, из Канады или из России. Самое главное, чтобы он был лучшим на момент его выбора на драфте. Мне импонирует, что у него нет никаких предубеждений, политики и подобных моментов.

Мы берем и финнов, и чехов, и шведов. Никто не смотрит на паспорт. Повторюсь, если игрок будет из Папуа — Новой Гвинеи и будет лучше остальных, то он будет задрафтован.

За последние 5 лет «Каролина» выбрала 17 российских хоккеистов на драфте НХЛ.